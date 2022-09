«On ne va pas en faire toute une histoire, c’est juste un bleu»: le bébé de dix mois a bien failli y rester

Le 21 mai 2019, c’est la grand-mère maternelle du bébé qui avertit sa fille. L’état de santé du petit est tel que le personnel pédiatrique de la clinique Notre Dame de Grâce de Gosselies n’est pas en mesure de prendre en charge l’enfant et de lui prodiguer les soins nécessaires. Direction donc l’hôpital de Jolimont et les nouvelles ne sont guère rassurantes là-bas. "Aux soins intensifs pédiatriques, on a constaté de multiples hématomes au dos, au visage, à l’arrière de la tête et aux pieds. Il y avait des traces de coups partout. Sans oublier les traces de brûlures, laissant penser à des brûlures de cigarettes, selon le médecin légiste. Il y a eu suspicion de maltraitances et l’alerte a été donnée", souligne MeLagneau, tuteur ad hoc de l’enfant. Le petit garçon restera finalement hospitalisé 16 jours et en pouponnière durant deux longues années.