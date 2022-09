Leur voiture incendiée pendant qu’ils prenaient un verre à Charleroi Nord: la piste criminelle privilégiée

Deux voitures sont parties en fumée à Charleroi Nord, dans la rue Dourlet. Lundi vers 22h15, les pompiers ont été appelés pour un véhicule en feu: le temps qu’ils arrivent, un second à côté avait commencé à flamber, et un troisième a pu être sauvé in extremis par la zone de secours Hainaut-Est.