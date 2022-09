Il s’agit de "Couillet 1", de l’intercommunale Tibi. Et c’est au même endroit qu’il y a six jours que le feu a pris. Plus dans du bois, cette fois, puisque le tas a brûlé, mais dans des encombrants stockés là en attendant d’être broyés et utilisés à l’UVE de Pont-de-Loup pour en faire de l’électricité.

L’incendie s’est également propagé à la végétation autour. Les pompiers de la zone Hainaut-Est sont sur place pour combattre les flammes.

"Nous sommes très surpris parce que l’incendie de la semaine passée était déjà très important et avait été totalement maîtrisé, explique-t-on à l’intercommunale Tibi. Nous disposons de caméras de sécurité et les images seront analysées. Difficile d’en dire plus à ce stade."