Charleroi: l’offre d’aires de jeux pour enfants en bonne voie d’extension

Interrogé par le conseiller communal Tanguy Luambua (C + ), Paul Magnette souligne que pas moins de six nouvelles aires de jeux ont été installées ou profondément rénovées au cours de l’année écoulée. Et ça va continuer! Ce sont celles des parcs de la Résistance à Marcinelle, Trî al Pîre à Roux, Sadin à Jumet et Sénécharles à Gilly, ainsi que de la place de la Queue à Couillet et du square Saint-Éloi à Gosselies."D’autres sont actuellement à la conception ou prévues dans le programme de rénovation de nos infrastructures."Au total, le collège a planifié des projets à hauteur de 2 millions€ jusqu’en 2024.

Dans un rayon d’environ un kilomètre autour de la place Verte, pas moins de trois espaces de jeux sont déjà accessibles aux familles: dans les parcs Astrid et Hiernaux, mais aussi au parc de la Résistance, à Marcinelle, près de l’avenue Meurée. À ce jour, 55 aires équipées sont opérationnelles sur le territoire de l’entité, sans compter les modules installés dans les cours d’écoles et à proximité de certaines crèches. Il faut y ajouter les agoras sportives que développe Charleroi à l’initiative de son échevin des Sports, Karim Chaïbaï.

Un plan avait été présenté il y a deux ans: il porte sur la création de 14 aires de jeux et de sports de 12 m sur 24 environ, cela dans les cinq districts urbains. La mise en œuvre de ce programme a été budgétée pour 1236000 €.