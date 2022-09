Charleroi: la réforme du règlement mendicité à l’étude

Le bourgmestre de Charleroi vient de le confirmer: le règlement mendicité a vieilli, il doit et va d’ailleurs être actualisé."S’il avait initialement vocation à casser la logique des territoires pris d’assaut et comme colonisés par certains mancheurs au détriment des autres, il ne correspond plus à la réalité, ni au vécu des commerçants et usagers", observe Paul Magnette dans une réponse écrite au conseiller communal indépendant, Nicolas Kramvoussanos.