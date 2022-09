Zaroury quitte Charleroi pour Burnley: "Merci sincèrement!"

A Burnley, il a signé un contrat de 4 ans et, selon nos informations, le montant du transfert est légèrement inférieur à 4 millions d’euros (avec un pourcentage à la revente). Il s’agit là d’une belle plus-value financière pour Charleroi qui avait déboursé à peine 200000 euros pour enrôler Zaroury à l’été 2021.

Ce mardi, le joueur a adressé un message sur son compte Instagram: "Chère famille des Zèbres, je tenais à vous remercier sincèrement pour les 14 mois intenses passés en votre compagnie. Supporters, personnel, staff sportif et médical et évidemment mes coéquipiers avec lesquels j’ai passé des moments formidables, merci! Merci à Mehdi (Bayat) de m’avoir donné l’opportunité de jouer pour ce club si attachant, mais également d’avoir compris et respecté mon choix de relever un nouveau défi passionnant. Allez Charleroi!"