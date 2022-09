Charleroi : un masterplan pour la zone "Zoé Drion"

Comme l’a souligné le bourgmestre Paul Magnette, en charge du développement urbain, il faut regarder la zone à une autre échelle: le départ annoncé du Sporting et l’abandon du stade communal du Mambour (un espace de 7000 mètres carrés à réaffecter) portent avec le building Charleurope (qui sera libéré à l’ouverture de la cité administrative) à quelque 5 hectares la réserve foncière sous maîtrise publique locale."Nous allons ainsi demander à l’intercommunale Igretec de lancer un master plan plus large pour projeter le quartier dans l’avenir. Que veut-on dans ce périmètre proche de celui du rond-point Hiernaux, du site Notre-Dame et du futur campus des Sciences, des Arts et des Métiers? Comment concilier les fonctions naturelles et urbaines appelées à cohabiter là-bas? Ce sera l’objet de cette étude", a annoncé Magnette.