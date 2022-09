Charleroi : les cours de natation seront bien assurés pour les écoliers de tous les réseaux

Selon l’échevine, la Régie communale autonome qui gère les installations rencontre 100% des demandes, tant du réseau communal que de l’enseignement libre. Mais pour pouvoir accueillir les classes, encore faut-il que la RCA soit informée des besoins des écoles, ce qui n’est possible qu’au travers de contacts suivis. Or manifestement, ceux-ci ne sont pas systématiques avec les chefs d’établissement du réseau libre. Le débat a aussi donné l’occasion à l’échevin des Sports Karim Chaïbaï d’apporter des précisions sur le dernier calendrier d’exécution des rénovations et constructions d’infrastructures de natation. C’est ainsi que la remise en état de la piscine du stade Yernaux devrait débuter au printemps prochain, en mai 2023, pour s’achever à la fin 2026 au terme d’un chantier d’une durée de 900 jours. Les choses pourraient aller plus vite pour la piscine de Marchienne-au-Pont où la Ville espère obtenir le permis d’urbanisme et l’accord du collège en février prochain. L’approbation du cahier des charges et des conditions de passation du marché est attendue pour le mois de juin. Si bien que l’attribution des travaux de ce projet de 11 à 13 millions d’euros est attendue au début 2024, pour un lancement des travaux en juin de la même année. Durée de l’exécution: 700 jours, ce qui place l’échéance à la mi-2026. Quant à la démolition des bâtiments de l’ancienne piscine Aqua 2000 à Gosselies, elle est programmée pour 2023.