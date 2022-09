Charleroi : c'est aussi la rentrée pour le service Jeunesse du CPAS

Le président du Centre public d’action sociale de Charleroi, Philippe Van Cauwenberghe, l’avoue d’emblée:"Quand je suis devenu président du CPAS, il y a quelques années, je n’avais pas forcément conscience de toutes les missions différentes qui étaient poursuivies en son sein. J’ai découvert plusieurs services méconnus, notamment le service Jeunesse du CPAS qui accomplit un important travail de prévention, d’accompagnement, avec comme objectif premier de casser les mécanismes de reproduction des inégalités". En cette période de rentrée scolaire, pendant laquelle les plus jeunes sont souvent au cœur des préoccupations, le CPAS carolo a donc voulu rappeler tous les efforts qu’il fournissait auprès des enfants, des adolescents et de leurs familles, le cas échéant. Ludivine Brokken, responsable du service d’accompagnement "Les Petits Spirou", résume:"L’action jeunesse du CPAS s’articule autour de trois entités: le service Jeunesse, financé par le CPAS; Les Petits Spirou, financé et agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Maison Lancelot, financée par la FWB, également. Historiquement, dans les années 1970, l’unique mission était la tutelle des mineurs orphelins, on voit bien que l’on est bien au-delà de tout ça, désormais".