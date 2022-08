Les «confidences douces et amères» de Jean-Claude Van Cauwenberghe: «Je ne règle pas mes comptes, je les solde»

Nous, on y voit un homme politique qui, quelques erreurs certes admises mais toujours se caressant dans le sens du poil, se livre de son point de vue sur une histoire. L’histoire d’une époque, d’un pouvoir, d’un parti, d’un homme. Mais aussi l’histoire d’un animal politique qui règle ses comptes.

«Van Cau» se livre au fil de 220 pages de confidences. ©BELGA

Au fil des 220 pages, "Van Cau" partage 51 anecdotes. De A à Z, on y passe de souvenirs de sa rencontre avec Fidel Castro à Cuba qui l’a raccompagné en limousine sur le tarmac jusqu’à son avion, de ses animaux de compagnie – dont sa chienne Baltique qui snobait José Happart, de l’exutoire qu’il trouve dans la peinture de paysages, de son expérience de franc-maçon et bien sûr de "sa" ville… dont il fut bourgmestre pendant 17 ans. L’aéroport, l’aéropôle, le Bois du Cazier, c’est lui, il ne faut pas l’oublier.

Mais on le disait, il règle aussi ses comptes. De quoi faire siffler des oreilles.

Ses cibles ? Des socialistes, principalement. Son "meilleur ennemi" André Cools, qui a voulu lui envoyer une belle-mère pour assainir les finances de Charleroi et que Van Cau a menacé de jeter dans la Sambre s’il mettait un pied en ville. Son président de parti actuel et bourgmestre, Paul Magnette, " politologue et accessoirement(sic.)militant PS" avec qui il " ne passera jamais ses vacances". Son président de parti précédent et actuel ministre-président, Elio Di Rupo, " que le parti a toujours vu comme l’homme salutaire et à qui toutes les exceptions sont permises". Ou encore Philippe Courard, sénateur et ex-ministre des Pouvoirs locaux, qui " a essayé de (le) faire tomber" et a permis la création du décret mettant Jean-Jacques Viseur au poste de " bourgmestre le plus illégitime de l’histoire de Charleroi" après l’éclatement des Affaires.

«Di Rupo a manqué de courage»

Les souvenirs de Van Cau tournent parfois au stigmate : la plaie est toujours ouverte concernant ces Affaires, justement. Il a été acquitté après 10 ans de procédures. Mais il s’emporte par exemple aujourd’hui contre Christian De Valkeneer, procureur du Roi de Charleroi à l’époque, qu’il accuse d’avoir lancé des " enquêtes frénétiques" et une chasse aux sorcières… " Et le gibier, c’était moi !"

L’ex-homme fort wallon tire aussi parfois à balles réelles : concernant sa réhabilitation interne au PS après avoir été blanchi, Van Cau explique comment, apparemment, pressenti pour présider Wallonie Belgique Tourisme, le poste lui a échappé quand " Di Rupo a manqué de courage" après que les socialistes carolos, dont Éric Massin (député provincial et ex-président de la Fédération PS) et " la bande à Magnette", se sont violemment opposés à cette nomination.

Un livre à mettre entre toutes les mains, si tant soit peu qu’on s’intéresse à la politique ou qu’on soit au moins prêt à découvrir des histoires qu’on n’entend pas partout.

Didier Albin, «Van Cau – Confidences douces et amères», Kennes, 220 p.