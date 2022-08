Charleroi: quatre ans de prison pour avoir tabassé sa compagne alors qu’elle était déjà KO

Le tribunal vient de rendre son jugement. Poursuivi pour tentative de meurtre, harcèlements, coups et menaces, Eddy écope de 4 ans. Une peine assortie d’un sursis probatoire de 15 mois. La tentative de meurtre a été requalifiée en coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité.

La scène la plus effrayante se déroule le 3 mai dernier, en début de soirée, rue de Charleville, à Charleroi. Sous influence, Eddy balance une orange au visage de sa compagne, ce qui lui occasionne une blessure à l’œil. Ensuite, il s’en prend violemment à elle, en lui portant des coups de poing. Alors qu’elle est inconsciente et au sol, il continue de la frapper. Des colocataires interviennent. Sans doute à temps. Ce qui a valu à Eddy d’être poursuivi pour tentative de meurtre.

Une rupture très difficile

Il y a eu des précédents. Entre août et octobre 2021, le trentenaire a menacé de mort sa précédente compagne, qui venait de rompre un mois plus tôt. Il se présente chez elle, rôde, l’invective en lui promettant de"la défigurer et de la brûler chalumeau". Lors de l’instruction d’audience, il a reconnu cette prévention. Par contre, il conteste le harcèlement. On parle de 780 SMS en septembre et 1130 en octobre. Sur ce point, le prévenu parle d’échanges. Une affirmation qui, dans les faits, n’a pu être vérifiée.

L’homme aurait aussi placé un couteau sous la gorge de cette même personne après avoir découvert des infidélités. Des informations qu’il a obtenues en volant le journal intime de sa compagne.

Pour l’ensemble des préventions, le parquet avait requis 7 ans ferme. La défense, une peine inférieure à 5 ans assortie d’un sursis probatoire.

Dans ses attendus, le tribunal a souligné"le peu de remise en question"dans le chef de l’individu mais aussi"la personnalité inquiétante"mise en lumière par les experts: une absence d’empathie et une mise sous contrôle de ses relations. D’où l’obligation, pour Eddy, dans le cadre de sa probation, de suivre une formation de type Praxis (gestion de la violence) mais aussi l’absolue nécessité de se défaire de ses assuétudes en matière d’alcool, de drogues et de médicaments.