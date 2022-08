Arrêté une deuxième fois avec des pacsons de cannabis à Charleroi: deux ans de prison

Mais à peine relâché, il n’a pas saisi sa chance. Il a de nouveau été coincé avec plusieurs pacsons de cannabis dans son sac à dos, à Charleroi. Appelé à s’expliquer devant le président du tribunal correctionnel le 18 août dernier, le prévenu avait émis le souhait"de se faire soigner pour stopper toute consommation".Son avocat avait sollicité un nouveau sursis probatoire, plaidant que son client avait arrêté les drogues dures et qu’une peine ferme entraînerait la révocation du précédent sursis.

Le tribunal a estimé que la gravité des faits exigeait une peine sévère. Pour le volet stupéfiant, l’homme écope de 2 ans ferme et de 8000€ d’amende (à défaut de paiement: 2 mois de prison). Il est encore condamné à six mois pour séjour irrégulier sur le territoire belge. Par ailleurs le tribunal a ordonné la confiscation du GSM et des pacsons trouvés dans son sac à dos lors de la dernière interpellation.