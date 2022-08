Incendies en extérieur: les pompiers carolos doivent renforcer leurs moyens d'action

Après un été 2021 marqué par les inondations, ce sont les départs de feu en extérieur qui ont mis la zone de secours Hainaut Est à rude épreuve, pendant ces grandes vacances. Au conseil communal, le conseiller PS Maxime Felon a demandé au bourgmestre de lui dresser un état à la fois des interventions et des moyens déployés pour y faire face au cours des deux derniers mois. C’est que des incendies ont touché plusieurs terrils, a rappelé le conseiller. À Marcinelle près du Bois du Cazier, à Marchienne-Docherie et à Ransart notamment. La déclivité de ces espaces, leur proximité avec des zones habitées et la concentration de charbon dans le sol peuvent compliquer les opérations d’extinction, et représentent des menaces pour la sécurité publique.