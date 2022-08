Charleroi: l’usine Filao recyclera le PET dès la fin de l’année

Le rétroplanning prévoit la mise en service de l’outil en décembre 2022, après une période de test."Nous restons sur ce calendrier, à de petites incertitudes près qui pourraient retarder le lancement de la production à tout début 2023."La guerre d’Ukraine et les retards d’approvisionnement de matériaux n’ont pas trop impacté les temps d’exécution.

150 bouteilles par Belge

Transformer les bouteilles plastique usagées en granulés pour la fabrication de nouvelles bouteilles destinées au marché belge: c’est l’objectif! Les résidus collectés en sac bleu par Fost+ et triés en 14 fractions dans les cinq centres belges agréés (dont Valtris à Charleroi) seront, pour la partie PET clair et bleu, acheminés sur le site pour être débarrassés de leurs impuretés, broyés, lavés et séchés afin d’obtenir des paillettes puis des granulés, par un procédé d’extrusion. La transformation s’opèrera en dix étapes.

Les granulés serviront de matière première à Source Alma pour son activité d’embouteillage à destination du marché belge. Si l’Europe impose l’utilisation de 25% de polymères recyclés dans la production de bouteilles plastique à l’horizon 2025, Source Alma a la capacité d’atteindre le double pour obtenir un produit éco-responsable, comme le souligne l’administrateur de Filao Damien Colette, également directeur Benelux de Sources Alma.

Le choix de la localisation a d’abord obéi à une logique de vacance foncière: le terrain de Couillet était disponible immédiatement, à proximité de l’usine Valtris. Atout supplémentaire: les partenaires y avaient une connexion directe à la voie d’eau. La capacité de traitement de Filao sera de 40 000 tonnes chaque année, ce qui représente l’équivalent de la consommation des Belges, soit 150 bouteilles par habitant, selon Damien Colette."Fost+ s’est engagé à nous fournir 33 200 tonnes par an."

40 millions d’euros

L’usine de Charleroi sera la seule du réseau belge de ce type. Le process va allier le meilleur de l’expertise et des technologies des deux partenaires industriels associés dans cette aventure. La construction s’est inspirée de celle de l’usine de Vichy mise en service l’an dernier en France. L’investissement se chiffre à 40 millions d’euros partiellement financés par la Société régionale d’investissement de Wallonie.

le chantier avait démarré en octobre dernier."Respecter les délais constituait un véritable défi, rappelle Peter De Boodt.Nous l’avons fait. "Chaque tonne de granulés produite à Charleroi génèrera une économie de trois tonnes de CO2. Équipé de panneaux solaires et appliquant un principe de recyclage des eaux de lavage, ce centre d’économie circulaire d’une superficie de 17 000 m2carrés fera la part belle à la durabilité. Filao fonctionnera sur trois pauses, sept jours sur sept. L’activité occupera 42 travailleurs dont le recrutement va entrer dans une nouvelle phase (lire ci-dessous).

info@filao.be