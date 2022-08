Un viol sur mineure, un homme en fuite et des remises

Pour Samir, accusé de harcèlement sur son ex-compagne, son avocat MePoisson a prévenu le tribunal et les parties civiles qu’il ne pourrait pas être présent."Je demande qu’on note la présence de ma cliente ce jour, a rétorqué MeUreel, partie civile.Mais je ne conteste pas la remise, même sans en connaître la raison je fais confiance à mon confrère."L’affaire sera plaidée la semaine prochaine. Pour Achour, accusé de nombreux vols – et probablement d’autres faits – et arrêté parce qu’il était en fuite, son avocat sollicite également la remise:"il est à l’étranger mais souhaite plaider lui-même, en 45 minutes environ, et avoir le temps de se pencher sur les 8 cartons qui constituent le dossier", a expliqué sa collaboratrice. Le parquet prévoit de son côté 40 minutes de plaidoiries. Un fameux dossier remis au 15 septembre.