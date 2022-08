Bruges s’impose à Charleroi et enchaîne une troisième victoire consécutive (1-3)

Et ce sont pourtant les Zèbres qui ouvraient le score via Morioka, attentif après un mauvais renvoi de Mignolet. Les hommes de Carl Hoefkens prenaient alors les choses en main pour tenter de revenir dans la partie. Si Vanaken trouvait la barre transversale et Koffi sortait spectaculairement une frappe lointaine de Nielsen, les Brugeois égalisaient finalement à la demi-heure de jeu. Ferran Jutgla profitait d’une subtile déviation de Vanaken pour remettre les deux équipes à égalité. Mieux, il donnait l’avance aux siens trois minutes plus tard après une magnifique action individuelle et une frappe du pied gauche.