Charleroi Métropole: 10 tonnes d’encombrants sont récoltés chaque jour

Cela marque une évolution de +15% par rapport à 2020, où la pandémie avait mis un coup d’arrêt de six semaines à l’activité. Comme le souligne la directrice Anne-Sophie Canart, la Covid-19 a incité les familles à mettre de l’ordre à la maison. Beaucoup ont profité du confinement pour se débarrasser de leurs encombrants. C’est gratuitement que ces derniers sont pris en charge par les équipes de la Ressourcerie en vue de connaître une seconde vie."Nous avons développé un réseau de vente qui devrait s’étoffer dans les prochains mois", poursuit la directrice. Quatre partenaires reconditionnent les encombrants sur place, à Couillet: l’ASBL Transform s’occupe du mobilier et de l’électroménager, l’antenne de Brillo à la gare du Sud de la remise en état des vélos, l’ASBL Recyclivres de la revente des livres d’occasion et l’ASBL Droits et Devoirs du matériel informatique.

Sur la période, le taux de recyclage a atteint 7%, celui de recyclage à 74% pour 19% de valorisation énergétique. Le nombre de missions d’enlèvement tourne en moyenne à 12500 chaque année, à raison de quatre à cinq tournées par jour."Nous avons maintenu le protocole Covid."

En pratique, le personnel n’est plus autorisé à entrer dans les habitations. Il est donc demandé aux usagers de déposer leurs encombrants dans un garage ou devant leurs portes avec une bâche pour les protéger des intempéries. C’est important de le rappeler: certaines catégories de déchets ne sont pas prises en charge, comme les vêtements par exemple."Nous orientons alors les citoyens vers les filières ad hoc."La Ressourcerie occupe 25 travailleurs, dont une petite moitié sous contrat article 60 dans sept des douze CPAS des communes partenaires."Notre labellisation recup d’une validité de 18 mois nous impose d’effectuer l’enlèvement dans un délai de 14 jours."

Les enlèvements à domicile s’effectuent sur rendez-vous préalable au 071/475757.

Nouvelle infrastructure de tri-reconditionnement pour 2024

Pour faire face à l’accroissement de ses collectes d’encombrants, la Ressourcerie du Val de Sambre doit s’étendre: c’est ce qui a amené l’entreprise à travailler à l’élaboration du projet de construction d’un nouveau siège d’activité de 3000 mètres carrés, contre 1100 aujourd’hui. »Notre conseil d’administration a validé l’esquisse », indique la directrice Anne-Sophie Canart. »La demande de permis unique a été introduite. Nous attendons la décision du fonctionnaire délégué. »L’appel d’offres pour le marché de construction est lancé. L’estimation s’élève à quelque 3,1 millions d’euros.

Ces installations verront le jour à l’entrée du pôle environnemental de Tibi à Couillet, entre le grand parking et le centre de tri des PMC Valtris. Le nouveau bâtiment s’articulera sur trois volumes: un hall de tri d’un seul niveau à l’arrière, avec des flux entrants et sortants séparés; un bloc technique au centre et à l’avant, un bloc de 2 étages ouvert vers l’extérieur."Ce dernier se composera d’un showroom pour l’expo-vente de nos meubles reconditionnés ainsi que d’un espace de bureaux et en dessous, de l’atelier de reconditionnement occupé par Trans’form", poursuit la directrice Anne-Sophie Canart. "Des vitrages permettront aux visiteurs de voir en contrebas l’activité de restauration du mobilier.Un parcours pédagogique de découverte sera mis en place."

Le chantier s’étalera sur une durée de 18 mois. Il pourrait s’ouvrir avant la fin de l’année ou au plus tard début 2023 pour une mise en service de l’outil en 2024.