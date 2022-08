Charleroi : les syndicats attentifs à l'avenir de l'administration communale

C’est en front commun (avec la CGSLB et le SLFP) que la CSC Services Public prépare sa rentrée sociale."Elle s’articulera autour de quatre revendications majeures", annonce la secrétaire régionale de la CSC Charleroi Sambre et Meuse Mounia Benslama: pouvoir d’achat, discrimination syndicale, pensions et conditions de travail.