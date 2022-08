La deuxième phase de la rénovation a porté sur l’aile primaire de l’établissement, après un relifting complet de la section maternelle en 2021.

Dès ce lundi, la totalité des élèves auront réintégré leurs locaux. Ils sont au nombre de 310 dans les seize classes de primaire, selon la directrice Kristel Vandenbosh, soit près de la moitié de la population scolaire.

Comme le précise la première échevine Julie Patte, en charge de l’Enseignement, ce projet est le premier à aboutir dans le cadre du programme d’investissement portant sur l’amélioration de la performance énergétique des infrastructures de la Ville de Charleroi. D’un montant de 12 millions d’euros, il a été entièrement piloté par les équipes de l’intercommunale Igretec. Remplacement et isolation de la toiture, traitement des façades, renouvellement des sanitaires et de l’éclairage, installation d’une ventilation double flux, pose de nouveaux châssis, rafraîchissement des murs et des plafonds, modernisation du système de chauffage et pose de vannes thermostatiques intelligentes, mise en conformité incendie…"Les matériaux et éléments de construction en bon état ont été préservés", souligne l’échevin. Ce qui a permis de modérer le coût de l’opération.

140 000€ d’économie chaque année

Avec la remise à neuf de son bloc secrétariat et de sa salle de gym, l’école Cobaux retrouve une seconde jeunesse. Le chantier a intégré un volet embellissement. Son financement au travers du tiers investisseur d’Igretec va apporter un bénéfice environnemental et budgétaire appréciable, se réjouit Xavier Desgain.

Aux prix actualisés du gaz et de l’électricité, c’est une économie de près de 140 000 € par an qu’effectuera la Ville en 2023. Et cela évitera le rejet chaque année de quelque 181 tonnes de CO2 dans l’atmosphère, l’équivalent de plus d’1,2 million de kilomètres non parcourus en voiture.

Le programme d’investissement se poursuit: les travaux sont en cours au CECS de Couillet et à l’école communale de Marcinelle, indique Xavier Desgain."Nous avons obtenu les permis pour rénover les écoles Lepage à Roux, du Phénix à Dampremy et de la Digue à Charleroi, ainsi que le complexe scolaire de Tailleny à Ransart."Les entreprises désignées y seront tout bientôt à pied d’œuvre.