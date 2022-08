Le Carolo Football est bien né

Pour leur première apparition en championnat, les Carolos ont frappé fort. Ils ont planté 11 buts face à Mellet. Et pourtant, le début de rencontre a été un peu laborieux. « Mellet a une belle petite équipe et nous a posé problème en première période que nous bouclons 3-1 », pointe Guillaume Libert, l’entraîneur carolo. La deuxième mi-temps a été plus facile à gérer. Difficile de pointer tous les buteurs de CF mais on pointera que Tozzi a inscrit six buts. Mellet a sauvé l’honneur via Ruelle.