Charleroi: la fête de l'amour s'étalera sur quatre jours

Objectifs: combattre les préjugés et discriminations liés à l’orientation sexuelle, renforcer la présence des représentants de la communauté LGBTQUA + dans les événements socio-culturels, stimuler la participation de tous les citoyens à ces événements. Le programme étendu s’inscrit dans cette démarche inclusive. Il s’agit de proclamer le droit à pouvoir aimer en toute liberté.

Concrètement, tout ce qui a fait le succès des précédentes éditions sera maintenu, à commencer par les mariages "for a joke": de faux mariages célébrés par de vrais échevins et échevines puisque Babette Jandrain, bien qu’en congé de maternité, et Alicia Monard qui portent le projet, seront de la partie. Pour épouser l’élu ou l’élue de son cœur, mieux vaut réserver sa cérémonie. Ce sera le samedi de 14 à 17h, dans le cadre d’un village associatif LGBTQIA + sur la place de la Digue."Nous avons écrit aux commerçants du quartier pour qu’ils fassent écho à la fête en mettant les couleurs arc-en-ciel dans leurs vitrines", indique Luna Romeo de l’ASBL Charleroi centre-ville partenaire de l’organisation. Nouveauté cette année: une marche des fiertés - cortège coloré festif et revendicatif accompagné d’une fanfare – traversera la ville basse de 15 à 16h. En clôture du village associatif, le Bubble Bar a été désigné pour organiser une soirée festive. Concert, DJ set mais aussi spectacle de gogo dancers et numéro transformiste. Un petit chapiteau sera dressé pour accueillir les artistes et le public. Le droit d’entrée de 10 euros inclura des boissons et des cadeaux. Jeudi et vendredi seront dédiés à des activités de formation. Plusieurs ateliers sont au programme à la fois pour les professionnels et pour le grand public. La fête de l’amour se terminera le dimanche avec une programmation culturelle: théâtre au Marignan de 13 à 15h, projection de films au Coté Parc dans la rue de Montigny (séances à 16h et 18h30), et drink de clôture à partir de 20h30. Deux expositions thématiques complètent le programme.