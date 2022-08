Demain soir, d’abord, ce 18 août, à 20 heures, Laurent Dauvillée et Jean-François Delvin tenteront un exercice toujours périlleux: faire rire et sourire avec un sujet grave, si pas tragique. "Shot", c’est le nom du spectacle, se plonge dans la descente aux enfers, et dans les verres d’alcool, d’un homme, pour qui la vie n’est pas si rose, à défaut d’être cirrhose… Réservations à l’adresse jef@2ou3petiteschoses.be.

Vendredi, à 20 heures, Harmonie Rouffiange reviendra, avec son seule-en-scène "Surréartiste", sur les petites crises et les grandes galères de la vie d’artiste, surtout lorsqu’on est une femme, plutôt jeune, de surcroît. Réservations via le site www.harmonierouffiange.be.

Samedi, trois spectacles rythmeront la journée: "Pepito ne veut pas être clown" à 14h, un spectacle circassien autour de la destinée familiale (réservations au 0498 26 96 05); "Histoire de Joë", à 15h, un conte qui incite les plus jeunes au tri des déchets (gratuit, sur réservations au 0479 28 98 27) et, enfin, la grande soirée de clôture, à 20 heures. Pour l’occasion, Lov Band meets Thomas JLB joueront un concert pour faire monter l’ambiance avant le set de Los Petardos. C’est gratuit, réservations obligatoires via contact@divertiscenes.be.