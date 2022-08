Charleroi : la piscine en plein air a fait le plein en cet été de fortes chaleurs

Chargée de son exploitation, la régie communale autonome de Charleroi (RCA) a déjà réussi sa saison:"L’objectif de 20000 entrées que nous nous étions fixés pour cet été 2022 sera largement dépassé", confirme le directeur de la RCA Antoine Tanzilli. En fait, ce seuil était atteint dès la fin du mois dernier. Et l’on table désormais sur une fréquentation comprise entre 30000 et 40000 personnes."Ce ne sera pas un record", poursuit-il. Le chiffre de 45000 resté dans les annales avait été réalisé avant qu’on ne mette une limite à l’affluence."Or, nous avons travaillé à l’amélioration de la qualité: cela passait surtout par le confort de nos usagers. Dans ce cadre, nous avons décidé de plafonner le nombre d’entrées à 650 par période, ce qui correspond à un maximum de 1800 par jour en incluant les groupes et clubs sportifs accueillis en matinée avant l’ouverture de 10 heures. Dans le passé, il est arrivé que notre espace de baignade brasse jusqu’à 3000 personnes en 24 heures. C’était trop! Les gens étaient entassés les uns sur les autres, cela nuisait à la qualité de l’expérience. En imposant une jauge, nous avons réussi à fidéliser les familles et un public de jeunes âgés de 25 à 30 ans, adepte du solarium. L’eau de notre centre aquatique est chauffée en permanence et filtrée pour une grande pureté. Nos utilisateurs ne s’y trompent pas."

La RCA a aussi adapté son dispositif."Nos équipes sont flexibles. Comme nous gérons aussi la piscine Hélios, nous disposons d’une réserve de maîtres-nageurs et d’auxiliaires d’accueil qui peut être mobilisée à Marcinelle en cas de poussées de chaleur. On s’était promis d’ouvrir dès le 15 mai si la météo le permettait. Et nous l’avons fait! Si la haute saison commence à la fin juin pour se terminer fin août avec un accès tous les jours, nous pouvons fonctionner avant et après ces dates en cas de fortes chaleurs, mais alors uniquement les mercredis après-midi, samedis et dimanches. Ce sera le cas encore en septembre. Nous sommes pratiquement les seuls à offrir cette flexibilité en Wallonie!"

L’été dernier, Charleroi les bains avait clôturé sa saison sur un chiffre de 7000 entrées au terme d’un été complètement pourri, dans le contexte continu de la pandémie. On sera dans une tout autre configuration en 2022.

Et dans les années à venir? Le réchauffement climatique promet d’autres vagues de chaleur et de canicule. Dans cette perspective, la RCA a prévu de renouveler tout le système de filtration de son centre aquatique de plein air pour pouvoir y accueillir jusqu’à 750 à 800 personnes par période."Si les après-midi affichent souvent complets, nous devons amener davantage d’usagers à venir se baigner entre 10 et 14h où il reste des capacités. Ce sera l’un de nos défis de l’an prochain! Nous allons également renforcer notre collaboration avec les écoles pour accueillir des classes pendant les jours blancs, juste avant le début des vacances scolaires.", conclut Antoine Tanzilli.

L’an prochain, place à l’accrobranche

Pour renforcer l’attractivité du centre de délassement de Marcinelle dont elle a la gestion, la régie communale autonome de Charleroi, la RCA, a lancé deux appels à manifestation d’intérêt: la première concession a trouvé preneur. Elle porte sur l’aménagement d’un parc d’accrobranche. Il s’agit d’exploiter l’énorme potentiel de la canopée du domaine forestier qui s’étend sur Marcinelle et Couillet jusqu’à Gerpinnes et Ham-sur-Heure/Nalinnes. La zone sur laquelle cette activité se déploiera se situe de part et d’autre de l’avenue des Muguets, dans la partie boisée. Le terrain est en pente, ce qui rencontre les exigences d’une telle attraction. Le conseil d’administration a validé l’offre d’un candidat. Celui-ci doit réaliser les études à ses frais, ainsi que toutes les démarches pour l’obtention des permis. »Dans ce cadre, des discussions sont en cours avec l’agence wallonne du patrimoine, l’AWaP », confie Antoine Tanzilli. Aux termes de la convention signée avec le partenaire, le parcours d’aventures acrobatiques doit être prêt pour la prochaine saison, dans un an. Sa création va contribuer à booster la fréquentation touristique.

L’autre appel à manifestation d’intérêt lancé par la RCA concernait le "lake side", le café-restaurant du site."Jusqu’ici, nous n’avons pas encore reçu d’offre répondant à nos critères de sélection. Nous attendons. Il est primordial de miser sur un projet solide qui offre des perspectives et s’intègre dans notre stratégie de développement.", insiste le directeur.