Charleroi-Gembloux: en tournoi d’exhibition, les Minions wallons de Lapuss’ et Collin font leur der’ en BD

" Entre-temps, nous avons loupé plein de merchandising et de coups de pub, explique le scénariste carolo Lapuss’.Initialement, nos deux derniers albums devaient accompagnerle film Les Minions 2 à l’été 2020 (NDLR. qui est enfin arrivé sur les écrans le 6 juillet dernier)ainsi que les Jeux olympiques de Tokyo, dans l’air du temps au même moment. Le basket, le football, l’athlétisme, ça me bottait et, comme nous avions un peu fait le tour des Minions dans leur quotidien, les JO étaient une bonne manière de revenir à l’essence des Minions: une compétition alors qu’ils aiment tant aider les gens à tricher."

©Lapuss'/Collin chez Dupuis/Illumination

Tous les coups sont permis, mais pas à n’importe qui

Le sport allait comme un gant à ces créatures très cartoon, " Les Minions sont une version moderne du Coyote qui pourchasse Bip-Bip. Ils aiment les armes, les explosifs. Ils se relèvent tout le temps." Et s’ils peuvent, une fois sonnés, voir des étoiles au-dessus de leur tête ou couvrir de bandages des vilaines blessures, Lapuss’ a appris à ne pas passer ses nerfs sur les autres protagonistes, les humains.

" Précédemment, j’avais animé une autre série, Le Piou . C’était sans limite et libérateur, nous dégommions tout. Avec les Minions, la violence est contenue. Autant sur les premiers opus, j’avais dû me freiner, autant il n’y a pas eu de rappel à l’ordre, ici."

©Lapuss'/Collin chez Dupuis/Illumination

Muet mais parlant

Les petits monstres jaunes, eux, en ont perdu la voix. " Ils parlent beaucoup plus dans les films, avec une langue mélangeant japonais-italien-français, qu’en BD. À force de les travailler comme pour un dessin animé, de visualiser la manière dont ils bougeraient et feraient du bruit, mais aussi comme nous n’avons pas reçu le lexique de la production, je les ai progressivement rendus muets."

Signe de l’efficacité des gags et des traits de l’acolyte Renaud Collin. Le langage est donc universel et facilite le boulot des traducteurs. " Je ne sais pas dans combien de pays, la BD a été publiée, mais ça fait beaucoup. J’ai reçu il y a peu la version norvégienne. Mais la plus belle maquette reste la japonaise. Traduit en japonais, le logo Minions est magnifique."

©Lapuss'/Collin chez Dupuis/Illumination

Les Minions, t.5 & 6, Lapuss/Collin, Dupuis/Illumination, 48p., 9,90€