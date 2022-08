Deux des trois autres scènes de coups et blessures reprochées à Jonathan concernaient une seconde ex-compagne. Pour l’une d’entre elles, l’homme violent a été acquitté. Durant l’autre fait, Jonathan a frappé l’ex-compagne et asséné une gifle à la fille mineure de cette dernière. Les derniers faits de violence ont eu lieu le 22 mars 2022. Sous le coup de mesures alternatives à la détention après la scène de coups évoquée ci-dessus, Jonathan a brisé l’une des vitres du domicile d’un homme, avant de lui asséner deux coups de poing. L’intervention policière avait également mal tourné puisque le prévenu avait outragé et menacé les agents, tout en se rebellant. Pour ces nombreux faits, le parquet avait requis une peine de minimum 7 ans de prison. Jonathan a finalement été condamné à 5 ans de prison ferme.