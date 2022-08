Charleroi: de 18 à 30 mois de prison pour toute une «famille de dealers»

Avant ces échanges, Said avait déjà connu des ennuis avec la justice. Le 1er août 2021, le trentenaire a tenté de fuir la police avec deux boulettes d’héroïne et de cocaïne. Trois mois plus tard, nouvelle interpellation pour Said quand il a tenté de dissimuler deux boulettes sous une voiture à la vue des policiers. Pour le parquet, les trois frères et Ali, le cousin, vendaient en famille et en formant une association. Ce vendredi matin, le tribunal n’a pas retenu l’association de malfaiteurs entre les cinq prévenus. Seul Ali est condamné à la prison ferme: 20 mois. Les co-prévenus ont obtenu un sursis simple ou probatoire de 5 ans.