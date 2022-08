Charleroi: une créatrice locale de cosmétiques ouvre un pop-up store

Intitulé Le Cœur d’Améthyste, le magasin propose une association de différents produits autour du bien-être, des pierres thérapeutiques et de la cosmétique. " Je propose différentes gammes de shampoing solide, d’huile végétale, des savons artisanaux et des produits pour bébés", explique Diana Avagian.

Diana a fait partie du Start Me Up Challenge (SMUC), la communauté d’étudiants-entrepreneurs de Charleroi. Après avoir suivi des formations en herboristerie et en aromathérapie, elle a étudié le marketing à l’Ietcps de Charleroi. »La boutique est louée pour le reste de l’année, ce qui me permet d’étudier la faisabilité d’une enseigne permanente dans le Passage de la Bourse », ajoute-t-elle.