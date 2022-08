Charleroi: un trafic de cocaïne et d’héroïne en famille

Pour le parquet, les trois frères et Ali, le cousin, vendent en famille et en formant une association. La consommatrice, elle, confirme acheter sa dose de cocaïne depuis un an à Said. Trois ans de prison sont requis contre Said et Ali, 30 mois pour Houcine et 18 mois de prison pour Gwenaëlle et Salahe.

Pour les frères et le cousin, la défense a plaidé un sursis simple. Sans avocat, Gwenaëlle a sollicité une peine de travail. Jugement ce 12 août.