Marcinelle : programme composite pour le « Jour de la pédale »

En fil rouge, c’est le concept même de l’événement, les participants découvriront plusieurs ateliers pratiques dédiés au vélo: zone de révision, avec gonflage des pneumatiques et réglage des freins, entre autres, et zone de customisation, avec stickers, paillettes et ballons. Car le grand moment de la journée, c’est la grande parade cycliste qui déambulera dans le centre-ville, à partir de 17 heures."Vélos pimpants et fronts suintants, on part se pavaner tranquillement", résument les organisateurs, à la tête desquels se trouve la plateforme du Vecteur. Cette huitième édition du Jour de la pédale sera d’ailleurs le dernier événement du coordinateur du Vecteur, Romain Voisin, avant qu’il ne quitte ses fonctions, après une décennie de bonnes idées et de réalisations concrètes.

Cette après-midi sera également rythmée par deux balades cyclistes, qui démarrent toutes deux à 14 heures: "La Balisette" de 12 kilomètres tranquilles et "La rando des pédales de Marcinelle" avec ses 30 kilomètres sportifs.

Tout le monde se retrouvera, sur le coup de 18 heures, pour un set du DJ décalé Anatole French. Boissons et petite restauration seront assurées toute l’après-midi; l’eau sera gratuite mais il faut posséder sa propre gourde. La participation au "Jour de la pédale" est gratuite mais l’inscription est obligatoire, à l’adresse pedale@vecteur.be.