L’histoire des migrations passe par le Cazier

Pour l’auteur,"le site est le témoin de l’un des épisodes les plus noirs de la mosaïque bigarrée de la migration italienne dans le monde. L’incendie meurtrier du 8 août marque en effet l’un des moments les plus dramatiques de l’épopée migratoire contemporaine. Dans la recherche acharnée d’une nouvelle structure institutionnelle et dans une condition d’incertitude totale quant à son avenir, l’Italie, depuis 1946, avait jeté les bases organisationnelles d’un des systèmes d’exportation de main-d’œuvre les plus impressionnants", rapporte Toni Ricciardi, qui précise:"Les places et les bars des villages, du nord au sud, étaient couverts d’affiches roses invitant à partir pour les mines de Belgique. Parallèlement aux centres d’émigration, le réseau des passeurs de migrants s’est également développé. Réguliers ou irréguliers, l’important était qu’ils soient nombreux, une armée appelée à mener la “bataille du charbon”, puisant dans les entrailles de la terre cette ressource nécessaire à la relance économique de l’Europe. Beaucoup, après les premiers mois, ont été rapatriés ou arrêtés pour avoir refusé de se soumettre aux conditions inhumaines sur lesquelles Bruxelles et Rome s’étaient mises d’accord."

D’expression italienne, l’auteur a aussi publié en français un chapitre du livreRetour à Marcinelleavec Anne Morelli. En avril de cette année, il a sorti le premier opus d’une tétralogie sur les migrations: cet ouvrage brosse un panorama qui va de la révolution française à la catastrophe de Marcinelle. Il y explique comment le regard sur la représentation des migrations a changé sous l’influence de l’impérialisme européen."Le dernier point de césure intervient en 1956", confie-t-il, deux ans avant ce qu’il appelle le "miracle économique italien". La catastrophe préfigure aussi la signature, l’année suivante, du traité de Rome."Pour la première fois, ce traité porte l’ambition d’organiser la libre circulation des travailleurs au sein de l’espace européen."

Un deuxième tome est en préparation: de Rome 1957 à 1979, date du premier vote européen pour désigner directement les élus au parlement. Les deux derniers opus aborderont, pour l’un, la "génération Erasmus" jusqu’au traité de Nice, puis la période de l’euro au Covid. Toni Ricciardi insiste: l’histoire de notre identité est inscrite dans les migrations.