Charleroi: déjà condamné pour des incendies volontaires, il recommence cinq ans plus tard

Cinq ans plus tard, bis repetita pour Patrice. Ce dernier comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour, de nouveau, trois incendies volontaires à Châtelineau, non loin de son domicile.

Le 5 mars dernier, à la rue Florent Malacord, un voisin qui se stationnait est intervenu à temps pour éteindre le début d’incendie de chaises en plastique devant une habitation. Ce premier fait n’est pas contesté par le prévenu, interpellé en état d’ivresse sur les lieux."Il présentait des traces de suie sur les mains et les chaussures. Sans oublier qu’il dégageait une odeur de fumée", ajoute le parquet.

Présent dans un champ non loin de l’incendie

Un mois plus tard, la police locale est requise pour l’incendie de deux voitures rue de la Croix. Et à quelques mètres de là, Patrice est interpellé dans un champ."J’ai été uriner et m’amuser un peu. Mais je n’ai rien à voir avec l’incendie", se défend le prévenu. Le parquet considère que le comportement de ce dernier était bizarre et qu’il n’avait rien à faire à cet endroit-là, sauf pour provoquer un incendie.

Le troisième, et dernier acte criminel, a eu lieu un mois plus tard, fin juin, devant une épicerie de la rue des Haies. Patrice ne conteste pas l’incontestable: des images de vidéosurveillance le montrent en train de s’abaisser à hauteur du carton et du sac-poubelle devant la vitrine du magasin pour bouter le feu."Ila prétendu qu’il s’était baissé pour couper un fil dépassant de son pantalon avec le feu. Mais ce n’est pas du tout le cas", corrige la substitute du procureur. Fort heureusement, ces trois incendies ont uniquement provoqué des dégâts matériels.

Le parquet ne veut plus laisser la moindre chance à Patrice et requiert, à son encontre, une lourde peine de 10 ans de prison. Un sursis probatoire est plaidé par la défense, qui sollicite également un acquittement au bénéfice du doute pour l’incendie des deux véhicules."Il le dit depuis le début qu’il n’a pas commis ces faits, les "moins graves" du dossier. Sa culpabilité n’est pas suffisamment démontrée", argumente Me Druart. Le jugement est prévu pour la fin de semaine.