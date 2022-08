Amener l’administration à l’excellence

Objectif avoué, comme le rappelle le directeur général Lahssen Mazouz:"Mettre en place une véritable culture d’entreprise et une organisation dans laquelle chacun connaît sa place, partage la même vision d’avenir et est fier d’appartenir à un service public performant, orienté vers le citoyen pour lui apporter des réponses rapides et adaptées."Comme le souligne ce dernier, la période estivale a été propice à la préparation et cette transformation en profondeur va connaître une nouvelle étape décisive à partir de cette rentrée de septembre:"Nous allons en effet débuter nos formations en interne et créer trois nouveaux groupes de projets. Des groupes dont la tâche est d’amener des innovations dans la façon de travailler pour améliorer notre rendement et notre efficacité.

L’ambition est d’imposer notre modèle d’administration comme un exemple et une référence dans le secteur public wallon et belge."Avec une volonté ferme, y parvenir avant l’échéance de l’année 2030.

Cinq objectifs encadrent ce projet baptisé "Charleroi C possible": la recherche de la satisfaction des citoyens, le bien-être du personnel, la modernisation des outils de travail, l’amélioration et la mise à jour des compétences et, enfin, la préservation de la planète. À partir de cette année, toute action, décision, innovation issue de l’administration communale devra obéir à ces objectifs, sous peine d’être abandonnée."Un processus à la fois itératif, c’est-à-dire avec droit à l’erreur, et participatif, permettant à chacun de s’impliquer, nous a permis d’élaborer notre plan stratégique", poursuit le directeur général. Les années 2021 et 2022 auront été celles de la consultation."Une cinquantaine d’entretiens individuels d’une durée de deux heures et quelque 300 réunions de terrain ont été organisés, un formulaire d’enquête a été envoyé à tous les travailleurs: 650 répondants se sont manifestés de manière anonyme. Ils ont partagé leur vision du futur, fait l’état de leurs moyens actuels, de leurs besoins. De quoi nourrir la réflexion sur les objectifs du futur plan de transformation."

Trois nouveaux organes

À ce stade, trois nouveaux organes ont vu le jour au sein de l’administration carolo, sous l’égide d’un comité de direction qui associe le DG au directeur financier et aux trois inspecteurs généraux: il y a d’abord la communauté des ambassadeurs, chargés de diffuser le plan et de lui donner du sens. Deuxio: une académie interne a été installée, destinée à former les agents par d’autres agents, à assurer la transmission des savoirs et des savoir-faire. Enfin, les groupes de progrès réfléchissent à la manière de rendre l’administration plus performante, aux innovations. Pour Lahssen Mazouz, la rédaction du plan stratégique transversal de 2024-2030 constitue le gros morceau de cette fin de mandature. Il s’agit de se fixer un cap et des chemins pour y parvenir. Une véritable feuille de route qui devra se conformer aux cinq objectifs définis.