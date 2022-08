Une ambulance percutée par une camionnette à Gilly

Un violent accident entre une ambulance et une camionnette s’est produit samedi soir après 23h00 au carrefour formé par la chaussée de Montigny et la route de la Basse Sambre à Gilly. Trois personnes ont été blessées et transportées en milieu hospitalier. Les pompiers et plusieurs ambulances sont intervenus. Selon les secours, une camionnette aurait brûlé un feu rouge et percuté une ambulance de passage sur place.