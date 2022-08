À Charleroi, le vol est l’infraction numéro 1

Vols et faits de violence au sein du couple

Sur l’année 2021, 50000 délits ont été constatés. Sans surprise, la moitié concerne la Ville de Charleroi, métropole de 205000 habitants et lieu de travail et de loisirs pour bon nombre de personnes.

Qu’est-ce qu’on risque en fréquentant la région? D’abord de se faire racketter de l’argent, son GSM ou sa carte de crédit (4000 cas): c’est le premier délit recensé. Si l’on y habite, il y a aussi le risque d’être cambriolé chez soi (3200 cas), d’être maltraité physiquement/psychologiquement par sa moitié (2800 cas) ou d’être victime de cyberharcèlement (500 cas). Si l’on y gare sa voiture, on risque également de se faire fracturer une vitre et voler des objets dans l’habitacle (2600 cas), de se faire dégrader son véhicule (2000 cas), voire de se faire voler sa voiture (600 cas)… surtout si c’est une VW (35% des voitures volées). On peut aussi s’y faire voler son vélo (300 cas).

Des chiffres à mettre en contexte

Dits comme ça, ces chiffres peuvent faire peur. Mais, par exemple, les vols de voitures ont diminué de moitié en quelques années… et c’est à peine 10% de ce que c’était dans les années 2000. Les car-jackings aussi ont diminué de façon spectaculaire en vingt ans: on en compte aujourd’hui 23 contre près de 400 à l’époque. Est-ce la présence de caméras de surveillance, les patrouilles de police plus fréquentes ou des véhicules toujours plus difficiles à voler? Difficile à dire.

Les cambriolages sont, eux aussi, en chute libre: 3200 ont été rapportés l’année passée, contre près de 8000 il y a vingt ans. Même bonne nouvelle au niveau des braquages et vols à main armée, qui ont chuté de 1300 cas à 200 sur la même période des deux dernières décennies.

Par contre, les fraudes aux cartes de paiement par Internet ont explosé depuis les années 2000: ce type d’arnaque informatique a fait fois dix (de 140 à 1600 cas recensés). En parallèle, les vols à l’arraché ont chuté: l’ère d’Internet a fait naître des criminels différents.

Outre la drogue – la consommation et la vente –, sur laquelle on ne s’attardera pas ici mais qui est aussi à la source de différents méfaits (vol pour s’acheter de la drogue, meurtres entre bandes rivales, violences sous influence, etc.), le rapport fait le point sur les infractions pénales. Comprenez: qui sont poursuivies devant les tribunaux.

Les principales infractions sont le vol (12500 cas), les coups et blessures (5000 cas, dont un tiers au sein de la sphère familiale), le vandalisme (4500 cas), le harcèlement (2000 cas) et les incendies volontaires (500 cas).

Au niveau des viols (et on compte ici aussi les "attentats à la pudeur"), il y a eu 248 cas recensés sur des adultes. Sur des enfants de moins de 16 ans, il y en a eu davantage: 286.

Quant à l’infraction biblique ultime, le "tu ne tueras point", le rapport fait état de 74 tentatives de meurtre et d’assassinat… et 22 meurtres et assassinats réussis.

Huit délinquants sur dix sont des hommes

Les personnes identifiées à l’origine de ces différents méfaits sont en écrasante majorité des hommes, plutôt jeunes (âgés de 17 à 30 ans)… à l’exception de ceux qui tapent sur leur femme, qui le font de manière visiblement régulière jusqu’à leurs 50 ans au moins, indique également le rapport.

Il faut bien évidemment avoir en tête que ces chiffres officiels ne représentent pas la tendance de la criminalité, mais la tendance de la police à traiter la criminalité. Si les zones de police se concentrent sur le trafic routier, en organisant davantage de contrôles, il y aura plus de faits constatés. De même, si les gens ne déclarent pas avoir été victimes d’un délit, les statistiques officielles n’en feront pas état. C’est particulièrement visible dans les violences envers les femmes: selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une femme sur trois est victime de violence au moins une fois au cours de sa vie. Sur environ 300 000 femmes dans l’arrondissement judiciaire, les 3000 plaintes déposées par an pour ce type de faits ne représentent probablement que la partie émergée de l’iceberg…