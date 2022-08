Montignies: voiture sur le flanc, conducteur inconscient, scène spectaculaire à la sortie de la route de la Basse-Sambre

©FVH

En attendant pompiers et ambulanciers, plusieurs personnes se sont portées à son secours. Les pompiers de Marcinelle, aux ordres du lieutenant Vannieuwenhoven et du sergent Hénin sont arrivés avec un véhicule de désincarcération et un autre de balisage. Deux ambulances et un SMUR ont rappliqué. Après que le toit de son véhicule ait été découpé, le conducteur de la voiture a été pris en charge par l’équipe médicale, sérieusement blessé mais pas en danger de mort. Il a ensuite été amené à l’hôpital. Le conducteur de la camionnette était plus légèrement blessé.

Durant le temps des opérations et du déblayage, La police locale de Charleroi a fermé la rue des combles et la sortie impactée de la voie rapide. Des déviations ont été mises en place.