Charleroi: une plongée dans l'intimité d'Offenbach

Décédé en 1880, Jacques Offenbach est passé, pour de bon, à la postérité, comme l’un des plus populaires, et des meilleurs, compositeurs lyriques, pionnier de l’opéra-bouffe et de l’opérette. C’est tout naturellement que ses œuvres, d’ Orphée aux Enfers àLa Grande-Duchesse de Gérolsteinen passant parLa Vie parisienne, continuent à être programmées sur toutes les scènes du monde. Et que le créateur lui-même ne cesse d’inspirer: ainsi, Jean-Pierre Bruno et sa troupe des Artistes Associés a-t-il décidé de se pencher sur l’intimité du couple formé par Offenbach et sa maîtresse, la célèbre chanteuse Hortense Schneider, pour en sortir une comédie musicale irrésistible.