Métro : travaux aux stations Parc et Janson

Les bouches d’accès des stations Parc et Janson vont connaître d’importantes modifications. La durée totale des travaux est estimée à 240 jours ouvrables, soit un chantier appelé à durer jusqu’au printemps 2023. Il va s’agir de rénover les toitures, l’étanchéité et les revêtements des sols et des murs des entrées de ces deux stations. Au-delà, la station Parc sera également dotée d’un ascenseur pour les PMR et les deux stations seront équipées de dalles podotactiles. De plus, l’Agence wallonne de l’air et du climat installera une station permanente de mesures de la qualité de l’air à proximité de l’accès de la station Parc.