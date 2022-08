Charleroi: violent envers ses ex-compagne, le voisin et même les policiers

Évoquons d’abord la première scène de coups et blessures, qui a eu lieu le 8 novembre 2020 et qui a mis définitivement fin à la relation sentimentale avec Claire (prénom d’emprunt). La jeune femme a reçu une pluie de coups lors d’une dispute. Elle suspectait une tromperie."Il lui a fait promettre de ne pas aller porter plainte avant de la relâcher",insiste la partie civile. L’ex-compagne a tout de même porté plainte.

Jonathan conteste également être à l’origine des traces de coups découverts par hasard sur le visage d’une autre compagne. La police encontrait cette dernière pour évoquer un problème de décrochage scolaire de sa fille de 12 ans. C’était en novembre dernier.

Deux mois plus tard, nouvelle scène de coups mais cette fois sur la mère et sa fille."Elle est intervenue pour défendre sa maman et elle a été giflée", précise MeCharles, tuteur ad hoc pour la mineure. Pour cette prévention, Jonathan rejette la responsabilité sur son ex-belle-fille."Elle est caractérielle. C’est elle qui a frappé sa mère, pas moi", jure le trentenaire.

La dernière scène de violence a eu lieu ce 22 mars. Sous le coup de mesures alternatives après la scène évoquée ci-dessus, Jonathan a brisé l’une des vitres du domicile d’un homme, avant de lui asséner deux coups de poing. La suite de la scène fut folklorique. Des outrages, des menaces et une rébellion sont reprochés à Jonathan."J’ai insulté et maltraité les policiers, oui. Parce que l’intervention était trop musclée. Mais de là à les avoir menacés, je ne m’en souviens pas en tout cas." Pour l’ensemble de son œuvre et l’absence de remise en question, Jonathan risque une lourde condamnation à plus de 7 ans de prison. Un sursis probatoire, avec des conditions strictes, est plaidé par la défense.

Jugement dans une semaine.