Charleroi: un festival pour rapprocher les générations

Le premier festival intergénérationnel, baptisé "InterG", c’est dans deux mois, à Charleroi. L’événement est programmé au Quai 10, ce 1eroctobre 2022. Dans ce cadre, un film participatif croisant le regard de jeunes et de seniors sera projeté en avant-première."Les équipes de l’ASBL ForJ en finalisent actuellement le montage, indique Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS en charge de la politique des aînés.Ce film marque l’aboutissement d’un an de rencontres et d’ateliers communs. L’idée, c’était en effet de confronter plusieurs générations à des pratiques de leur temps, d’instaurer un dialogue."