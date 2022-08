Charleroi: Les manèges à Gilly dès ce samedi, pour la foire

Les aficionados des festivités foraines sont les premiers à le reconnaître: à Charleroi, la foire d’août a toujours été un peu en retrait par rapport à la foire de Pâques. Pour autant, petits et grands seront heureux de renouer avec les carrousels, tirs à pipe, pêches aux canards, auto-scooters et autres manèges à plus fortes sensations, dès ce samedi 6 août. Le rendez-vous pascal avait drainé la foule, sur l’ancien site de Caterpillar; celui-ci, un rien plus modeste, s’installe sur la place Jules Destrée, derrière la maison communale, à Gilly.