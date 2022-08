Début d’incendie dans un immeuble à Gosselies: un voisin arrive à maîtriser les flammes avant l’arrivée des pompiers

Heureusement, un voisin a pu se précipiter à l’intérieur du logement où le feu avait pris et éteindre ce début d’incendie. Quand les pompiers de Marcinelle sont arrivés avec un départ complet et une ambulance – en prévention – il n’y avait plus rien à faire. Pas de victime, dégâts limités dans l’appartement: merci, voisin!