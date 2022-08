Les Casseroles qualifiées

GOSSELIES:Labarre, Santinelli, Kourouma, Bennekens (65' Passalacqua), Bollens (58' Qoli), Diansangu (65' Latragna), Adam, Kembo, Arena (70' Chantrenne), Bertoncello, Boumediane.

But: Boumediane (0-1, 42').

Villers n’a concédé qu’un but face à un adversaire évoluant deux crans plus hauts."Dans un premier temps, on a eu trop de respect pour Gosselies, analyse le coach, Frédéric Balan.On a manqué d’agressivité seine et on a subi face à un adversaire qui avait la possession et qui a réussi à mettre ce but dans un moment important, juste avant la mi-temps.""On a remis les choses en place à la pause en retrouvant un esprit villersois conquérant, et je pense que cela va nous être bénéfique pour le futur. Ça nous a en tout cas permis de malmener Gosselies sur l’une ou l’autre phase qu’on n’a pas su concrétiser, et il y a donc un peu de frustration car il y avait moyen d’égaliser et aller chercher la loterie des tirs au but."

L’équipe va entamer son parcours en Coupe du Brabant, ce mercredi, face à Moreda Uccle."On va essayer de passer ce premier tour pour avancer dans notre préparation.

Perwez 9– Montignies B 1

PERWEZ:Pletinckx, Leblois (40' Zougagh), Martins Loureiro B., Gajanovic, Salles, Lambert, Martins Loureiro E., Gramme (46' Siroux), Verdeyen, Van Den Abeele, Brassart (65' Toury).

MONTIGNIES:Igot, Develi, Coscia (63' Brogneaux), Malherbe, Conde-Garcia (63' Dumont), Kabeya-Devilers, Pedro, Huart, Berghen (55' Louahed), Saadi, Campanella (55' Ayadi).

Buts:Verdeyen (1-0, 11'), Brassart (2-0, 20'), Salles (3-0, 23'), Leblois (4-0, 43'), Berghen (45'), Zougagh (5-1, 47'), Gajanovic (6-1, 52'), Van Den Abeele (7-1, 65'), Gajanovic (8-1, 79'), Siroux (9-1, 88').

Rapidement aux commandes grâce à Olivier Verdeyen, les Brabançons wallons ont ensuite enchaîné et n’ont jamais véritablement relâché la pression. Au prochain tour, Perwez aura droit à un match de gala contre Ciney. " Les gars ont montré beaucoup d’envie et ils ont joué le jeu. La logique a été respectée et nous avons fait honneur à notre rang", expliquait le T2 Fabian Bamps.