Charleroi: Philippe Charlier rend hommage à Philippe Sonnet

Tout en précisant qu’au-delà"des considérations politiques, c’est à l’homme que nous rendons hommage", le président provincial des Engagés, Philippe Charlier, tient à souligner"l’engagement démocratique de Philippe Sonnet, son travail au sein de la Province et plus particulièrement au sein de la Ville de Charleroi, sa volonté de rendre digne la fonction politique". On sait que Philippe Sonnet avait été, fin 2005, un acteur important de la mise au jour de ce qui allait devenir les "affaires" de Charleroi."Personnellement, j’ai eu l’occasion de travailler avec Philippe au sein du comité de direction de l’intercommunale Tibi, encore appelée ICDI à l’époque, et j’ai pu apprécier sa détermination à y créer les conditions d’in changement positif", poursuit Philippe Charlier, qui conclut en présentant ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Philippe Sonnet.