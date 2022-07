Charleroi : Airspace, parc Bivort, tourisme au district Nord

En mode sac à dos et pique-nique, veillez donc à choisir une journée ensoleillée. Démarrage à 10h30 en direction de la place Joseph Wauters à Roux pour le circuit du bois de Heigne, dont un itinéraire détaillé peut être téléchargé gratuitement sur le site de la Maison du Tourisme. Cette promenade dévoile les différents visages d’une ancienne commune charbonnière et verrière. Vous montez d’abord la rue de Mons sur les traces des mineurs jusqu’aux vestiges du charbonnage Saint-Quentin. Vous débouchez sur la chapelle d’Heigne qui résonne encore du passage des pèlerins du Tour de la Madeleine. Vous plongez dans le bois de Heigne pour en ressortir près des grilles du magnifique parc Bivort, c’est là qu’on vous conseille de déplier la nappe à carreaux pour déjeuner sur l’herbe. Ensuite, le parcours se diversifie en traversant l’ancien terril Saint-Louis. Vous suivez alors le RAVeL où circulaient jadis les trains remplis de charbon. Le paisible halage du canal Charleroi-Bruxelles vous ramène au point de départ en passant par la stèle commémorative des luttes ouvrières de mars 1886. À l’époque, la violente répression d’une grève fit 19 morts et entraîna les premières lois sociales du Gouvernement belge.

Karting, promenade jazz ou chèvrerie artisanale

On vous propose d’enchaîner la journée avec des activités frissonnantes. Vous avez le choix entre le simulateur de vol en parachute de Gosselies, à deux pas de l’aéroport, ou le green power kart de Jumet (ouvert à partir de 14 heures, les week-ends et fériés). Dans les deux cas, vous devez réserver le plus tôt possible. L’Airspace skydiving vous met en situation de chute libre: vêtu d’une combinaison et de chaussures spéciales, d’un casque et de lunettes, un instructeur vous accompagne dans une session de deux minutes, l’équivalent d’un saut en parachute à 4000 mètres d’altitude. Sensations garanties: comptez un budget de 60 euros par personne pour vivre l’expérience qui dure au total près d’une heure. Vous pouvez ensuite vous installer au bar pour continuer à profiter du spectacle, impressionnant quand il est assuré par des pros.

Si vous vous sentez mieux sur le plancher des vaches que dans les airs, alors le green power kart vous attend: concept unique en Wallonie, c’est une piste de 800 mètres pour karts et motos électriques! S’ils ne sont pas aussi bruyants que les modèles thermiques, ces engins ont de quoi vous faire sortir l’adrénaline par tous les pores. Tablez sur un budget de 15 euros par participant. Pour les autres, une terrasse panoramique permet de prendre un verre confortablement avec vue sur le circuit.

Pour vous en remettre, on vous conseille une promenade sur les traces de Django Reinhardt, si vous en avez le temps. Et encore l’énergie. Au départ de la place de Liberchies, l’itinéraire en boucle vous emmène à travers champs jusqu’au hameau d’Odoumont. Distance: huit kilomètres. Un pèlerinage pour les amoureux de jazz, avec pourquoi pas un morceau du guitariste virtuose dans les oreilles, histoire de vivre intensément cette balade dans les campagnes aux confins de Pont-à-Celles et des Bons Villers.

Pressé ou fatigué? Contentez-vous alors d’une courte promenade au bois de la Serna. Vous en profiterez pour faire un détour jusqu’à la chèvrerie des Saules afin de vous réapprovisionner en produits fermiers locaux: fromages et yaourts, tout est fait artisanalement. Il y a aussi un choix de confitures, salaisons, viandes, miel, œufs issus du terroir… Le domaine des Saules se situe à deux pas du zoning industriel entre les rues de la Révolution et du Bosquet, c’est étonnant comme contraste. Peut-être pouvez vous même commencer la journée par là afin de profiter des spécialités pour le pique-nique de midi: c’est vous qui arrangez l’agenda à votre guise.

Enfin, pour terminer la journée en beauté, on vous recommande la terrasse de l’airport hôtel Vander Valk à Gosselies: attablez-vous-y et profitez de l’instant présent, vous l’avez largement mérité!

https://www.cm-tourisme.be/fr ou 071/86 14 14.