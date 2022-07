Appel aux soutiens pour la JOV 2022

Le Secours populaire Wallonie-Bruxelles le rappelle, sans plaisir : « 80 ans après la loi sur les congés payés, un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances en Belgique francophone ». C’est pourquoi le SPWB organise, depuis plusieurs décennies désormais, sa traditionnelle Journée des oubliés des vacances, à la fin août. Soit une journée offerte à de nombreux enfants afin qu’eux aussi, à la rentrée, dans la cour de récré, aient un souvenir de vacances à partager avec les copains. Cette année, dans le contexte de pandémie et d’inflation que l’on connaît, les organisateurs ont décidé de faire appel au soutien financier de tous les citoyens : « Vu les difficultés financières de nos donateurs institutionnels, les aides s’amoindrissent et nous lançons un appel à la générosité de chacun. » Le SPWB prend en charge la totalité des frais de cette journée, soit un peu plus de 10 000 €, pour la location des autocars, les repas, les collations, les entrées aux activités. « Cette année, nous partirons à Nieuport, où les enfants effectueront un tour en bateau, avant de jouer sur la plage. 6 € suffisent pour la journée d’un enfant. » Les dons peuvent être versés sur le compte BE22 001-3511080-47 avec la communication libre « Soutien à la JOV 2022 ». Seb. G