Montignies: mauvaise rencontre dans la ruelle, Patrick a été roué de coups par deux hommes qui voulaient lui faire les poches

Une demi-heure après les faits, Hatim et Enzo (absent et jugé par défaut) ont été interpellés.

En séjour illégal sur le territoire, Hatim est, selon le parquet, celui qui a fait les poches de la victime et qui lui a dérobé son portefeuille. Mais le prévenu nie les faits, tout en reconnaissant sa présence sur place avec la victime. " Il a essayé de me gratter un peu d’argent alors que nous étions à l’endroit où nous consommons. Il a voulu prendre la fuite, je l’ai rattrapé. Je ne lui ai pas fait les poches parce que je savais qu’il n’y avait rien", explique celui qui a laissé sa famille et ses enfants en Italie pour travailler au noir en chez nous.

Des témoignages contre Hatim

Seulement voilà, le dossier regorge de témoignages, d’observateurs de la scène mais aussi de la victime. Et d’Enzo, qui accompagnait Hatim au moment des faits. " Le co-prévenu confirme qu’ils ont suivi la victime avant de l’agresser. Hatim lui en voulait pour une dette impayée de 10 euros.", narre le parquet en se basant sur la déclaration d’Enzo.

Une peine de 2 ans de prison est sollicitée contre les prévenus. MeCigna, à la défense, plaide, elle, un acquittement pour le vol avec violence. Selon l’avocate, il ne faut pas se reposer sur la déclaration du co-prévenu ni sur celle du témoin qui n’a pas vu le moindre vol. Et quand son client a été interpellé par la police, il n’avait rien sur lui…

Jugement fin de semaine.