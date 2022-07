Feu vert pour la démolition: l’église Sainte-Marie de Lodelinsart fera place à un parc paysager

C’est fait. Le fonctionnaire délégué de la Wallonie à Charleroi, Raphaël Stokis, vient de signer le permis de démolition de l’église Sainte-Marie, à Lodelinsart, aux termes d’une saga politico-juridique qui aura duré plus de deux ans. On s’en souvient, invoquant des raisons de sécurité publique, le bourgmestre Paul Magnette avait pris une ordonnance de démolition en juin 2020, nonobstant le refus de la demande de permis introduite un semestre plus tôt. Le chantier s’était ainsi ouvert dans l’illégalité, imposant le placement de scellés et l’ouverture d’un dossier répressif. Une procédure en référé est venue dans la foulée. Si le fonctionnaire délégué rappelle dans sa décision que l’état de dégradation de l’édifice éventré sur toute sa largeur"résulte d’une incurie dans la gestion d’un bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental de Wallonie"(sic), il déplore"la politique du fait accompli", pointe-t-il parmi ses considérants.