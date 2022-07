Madeleine de Jumet: une 1re pour les Marins russes qui marchent avec le drapeau russe en berne et des drapeaux ukrainiens noués (vidéo)

«C’est du folklore»

" Nous représentons la Marine impériale russe de 1870 et non la Russie d’aujourd’hui, Nous incarnons juste des couleurs, des uniformes, mais avant tout une société, une famille et des amis qui s’amusent en oubliant justement tout ce qui se passe à l’extérieur", dit Jean-Luc Lecompte, président des Marins russes.

"Cette année, nous avons euun peu le mauvais rôle, alors que nous ne faisons pas de politique, c’est du folklore.C’est pourquoi, nous avons fait un petit clin d’œil à l’Ukraine". En plus de cette raison éthique, Christelle Lecompte, trésorière, signale qu’il y a aussi des enfants dans le groupe."Nous voulons protéger nos membres d’éventuelles personnes qui font l’amalgame entre la Russie que nous représentons et la Russie de 2022."

Si, de prime abord, les membres avaient peur de se retrouver associés à l’invasion de l’Ukraine, c’est le contraire qui s’est produit. " Les autres sociétés ont très bien réagi. Lors de la réunion où l’on a annoncé nos intentions, nous avons été applaudis" se réjouit Jean-Luc. Lors de la remise des médailles ce lundi, l’État-Major a même félicité publiquement leur action.

Un drapeau en jaune et bleu

Cette action, bien qu’inédite au sein de ces sociétés de marcheurs, est toute simple. " Nous avons mis le drapeau en berne. Cela signifie qu’il est attaché avec une banderole, de base noire" énonce Jordan François, l’un des trois porte-drapeaux de cette année. Cela fait maintenant plus de dix ans que Jordan porte l’étendard des Marins russes et, bien qu’il soit membre depuis 1993, il n’avait jamais connu cela.

Ce drapeau entouré d’une banderole colorée, c’est une première chez eux. En plus de cent ans de marche, le groupe ne l’avait encore jamais fait pour des événements qui ne touchent pas directement leurs membres. " Normalement, nous faisons cela lorsque le groupe est en deuil, qu’un de nos membres est décédé. Ici, on a donc remplacé la banderole noire par une banderole aux couleurs de l’Ukraine." Un acte infime mais néanmoins calculé puisqu’ils " ne voulaient pas trop en faire".

Les deux dernières années, Jordan n’avait pas pu marcher "normalement". Et cette fois-ci, il se retrouve à devoir porter un drapeau emballé. " C’est très symbolique de le porter avec les événements actuels, mais j’étais quand même un peu déçu de devoir le porter lié. C’est assez frustrant de se retrouver avec un drapeau comme cela après deux années où nous n’avons pas pu le porter à cause du Covid. Je ne pense pas que d’autres sociétés connaissent ce que nous vivons à l’heure actuelle."

Une symbolique familiale

D’autant plus frustrant que, pour lui, porter le drapeau a une double symbolique. " C’est un rêve de gamin. Dès que j’ai eu l’opportunité de le faire, j’ai foncé. C’est un peu prestigieux, nous sommes tout devant et nous dirigeons un petit peu. Mais surtout, c’est une histoire de famille." En effet, bien qu’il ne porte pas le même nom, Jordan n’est autre que le neveu de Jean-Luc. Si, pour eux, représenter la Marine impériale russe est si important, c’est parce que ce sont leurs ancêtres qui l’ont fondée. L’arrière-grand-père du président actuel a créé cette dernière au début des années 1900. " À l’époque, nombre de Wallons étaient verriers. Mes ancêtres sont donc partis en Russie avec un groupe de Jumétois afin d’expliquer leur savoir-faire. Et lorsqu’ils sont revenus vers 1905, ils ont voulu apporter les costumes de là-bas et créer une société rappelant cette époque", raconte Jordan. Aujourd’hui, sa fille fait partie de la sixième génération des fondateurs à marcher dans le groupe.

Entre politique, folklore et symbolique familiale, la société de la Marine impériale russe a dû trouver un compromis. C’est donc sans le drapeau aux couleurs impériales des années 1800 qu’ils défileront cette semaine, mais en y ajoutant une petite touche de bleu et jaune.