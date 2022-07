Tribunal de Charleroi : 6 ans de prison ferme pour une tentative de meurtre

Le prévenu reconnaît aussi avoir asséné quatre coups de couteau à un homme, le 23 janvier dernier, devant son domicile à Fleurus. "Je suis allé frapper à sa porte vers 3h30 du matin. Quand il est sorti, il avait un bâton et allait me frapper. J’ai sorti le couteau pour me défendre, pas pour le tuer."

Selon la substitute, le prévenu était bien animé d’une intention d’homicide: "Non seulement les coups ont été portés à des zones létales, mais les propos tenus par le prévenu lui-même lors de son audition sont effrayants. Il est revenu sur ses pas et a dit: “Attendez, attendez, je vais le planter” ou encore “J’étais clairement déterminé à lui porter des coups de couteau”."

Deux peines de prison avaient été requises par la substitute du procureur, à savoir 5 ans pour la tentative de meurtre, et 18 mois pour la tentative de vol avec violence. La défense, avait plaidé une requalification de la tentative de meurtre en coups et blessures et une suspension probatoire du prononcé.