Charleroi : un magasin vintage d’articles rares venus du monde entier, de 1920 à nos jours

"Au niveau des prix, on débute à 9 € jusqu’à… Tout dépend de nos pièces! On peut en retrouver qui sont vraiment collector ou très rares, par exemple un blouson en cuir d’aviateur de 1930, Avirex type B3, qui a une vraie histoire , explique-t-il. C’est le blouson culte de l’US Army, on l’appelle aussi Flight Jacket car c’était celui que portaient les pilotes américains dès 1917, au tout début de l’aviation américaine. C’est devenu rare, certains ont connu plusieurs vols, voire la guerre."

©Rawandretail

Rawandretail propose aussi des vêtements de plusieurs marques: Ralph Lauren, Levi’s, Wrangler, Chevignon, Lee, Champion, Russell Athletic ou Provenance Made in USA. "Avec des prix qui avoisinent les 29 € à 49 €. Il y a par exemple certains jeans qui datent de l’époque où la production était faite au Mexique, avec des machines qui n’existent plus du tout aujourd’hui, ce qui donne le textile rigide et solide qui a fait la renommée de ce tissu."

©Rawandretail

Les deux Carolos ont investi dans un stock plus conséquent, et ouvriront leur boutique physique le week-end des 20 et 21 août 2022, rue Charles Dupret à Charleroi. Le magasin proposera, à côté de pièces vintages (mais neuves ou peu portées, en tout cas en bon état promettent-ils), des accessoires d’époque via des partenaires. Et Luca Arcangeli est aussi créateur du jeans indestructible à base de Kevlar, "Rallyraiders". Ses vêtements seront également vendus dans la boutique.

©-Rawandretail